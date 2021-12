Chinese drinoga, ninakawan ang ex

Hinatulan ng tatlong taon at anim na buwang pagkakakulong ang isang lalaki matapos nitong haluan ng droga ang iniinom ng dating nobya at buksan ang mata nito habang walang malay upang ma-unlock ang cellphone nito at nakawin ang pera na nakalagay sa isang account upang ipambayad sa utang niya sa pagsusugal.

Sa ulat ng korte sa China, nitong unang linggo ng Disyembre nang hatulan si Huang Mouhui, 28-anyos, ng 3-taong pagkakabilanggo matapos nakawin at ilipat sa kanyang bank account ang pera sa account ng dating nobya na nagkakahalaga ng 150,000 Yuan o halos P1.2 milyon.

Naganap ang krimen noong Disyembre 26, 2020 pero nahatulan lang ang suspek ngayong buwan.

Nabatid na dinalaw ng suspek ang kanyang ex para umano bayaran ang kanyang pagkakautang sa babae.

Subalit lingid sa kaalaman ng babae ay may masamang plano na pala ang lalaki.

Dumating ang suspek sa bahay ng babae na may dalang mga gulay at lulutuan umano niya ang ex na noo’y may sakit.

Naghanda din ang lalaki ng gamot na lingid sa biktima ay hinaluan ng una ng droga upang makatulog.

Dito na sinamantala ng suspek na kunin ang cellphone ng dating nobya at idinilat ang mata nito para ma- unlock ang cellphone ng huli at agad inilipat sa kanyang account ang pera.

Samantala matapos magtago ng ilang buwan ay naaresto din si Huang nitong Abril 2021 subalit hindi na nabawi pa ang pera dahil naubos na ito sa pagsusugal. (Edwin Balasa)