Chinese bakuna `wag ipilit sa mga choosy

Dapat umanong tanggapin ng gobyerno na mayroong bias o pagkiling ang mga Pilipino sa mga bakuna na galing sa mga bansa sa kanluran.

Ayon kay House Committee on Ways and Means chairperson at Albay Rep. Joey Salceda, mayroon talagang mga Pinoy na namimili ng bakuna na ituturok sa kanila na isa sa dahilan kung bakit marami pa rin ang hindi nagpapabakuna.

Kung kaya’t hinimok nito ang gobyerno na dagdagan ang mga vaccine brand na may “popular demand” upang matugunan ang pangangailangan dito.

“I myself got Sinovac, as have many of my own family and staff, but the bias is there, so instead of insisting on the Chinese brands, we may have to meet where our people’s consciousness and preferences are, if that is what it takes to get them jabbed,” sabi ni Salceda.

Ayon kay Salceda, maging si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ay nananawagan na bumili ng mga Western brand vaccine dahil nakikita umano nito ang reyalidad.

“The people are not brand-agnostic, even if we wanted them to be. In the end, they are the ones who will decide to get vaccinated, not us. So, I think we should meet them where they are,” dagdag ni Salceda.

Suportado rin ng kongresista ang panukala na magbigay ng insentibo ang gobyerno sa mga bakunado upang mas marami ang mahimok na magpabakuna.

Ipinunto ni Salceda na maraming Pilipino ang hindi susuweldo kung hindi makakapasok sa trabaho kaya bigo ang mga ito na magpabakuna.

Pinag-aaralan ng Inter-Agency Task Force (IATF) for the Management of Emerging Infectious Diseases’ na magbigay ng insentibo para mas marami ang magpabakuna. (Billy Begas)