Chinese bakuna sa December o 2021 pa

Maaaring sa Disyembre ngayong taon o sa 2021 pa magkaroon ng bakuna ang China laban sa coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Ito ang sinabi ni Chinese Ambassador Huang Xilian sa panayam sa telebisyon Biyernes ng umaga kung saan muling tiniyak nito na prayoridad ang Pilipinas sa bibigyan ng bakuna.

Sa pagtataya aniya ng mga Chinese scientist, maaaring maka-develop sila ng bakuna sa COVID-19 sa Disyembre o `di kaya sa susunod na taon pa.

Sabi ni Huang, sa ngayon may anim na bakuna ang China na nasa final stage ng clinical trial sa COVID-19.

“President [Xi Jinping] assured Duterte that it will be made available to all countries in the world and the Philippines is a friend and neighbor we will make it a priority,” sabi ni Huang.