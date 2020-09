China walang nakitang bakas ng 36 missing Pinoy

Walang anumang bakas ng nawawalang 36 Filipino crew ng Gulf Livestock 1 na nakita ang Chinese Coast Guard sa dalawang araw na search and rescue mission noong September 19-20.

“As requested by the Department of Labor and Employment of the Philippines, the China Coast Guard has already conducted rescue operations in relevant waters to search the 36 missing (Filipino) crew members of Panamanian vessel M/V Gulf Livestock on two executive [sic] days of 19 and 20 September, but regretfully found no trace of missing crew members,” pahayag ng

Chinese Embassy sa Manila.

September 3 nawala ang Gulf Livestock 1 at naiulat na lumubog sa East China Sea habang patungo ng China mula sa New Zealand dahil sa Typhoon Maysak.

May sakay itong 43 crew member — 39 ay mga Pilipino, dalawa ang taga-New Zealand at dalawa mula sa Australia.

Dalawang Pilipino na ang na-rescue ng Japanese Coast Guard habang narekober ang bangkay ng isa pang Pilipino. (PNA)