China umispiya sa US-PH Balikatan

Kinumpirma kahapon ni Defense Secretary Delfin na naispatan ang barko ng China sa Sulu Sea na nag-oobserba kung saan nagsasagawa ng aktibidad ang mga sundalong Pinoy at Amerikano sa naturang lugar bilang bahaging Balikatan Exercise.

“Ang ginawa nitong barko na ito ay — meron kasi tayong exercise na nangyayari with the US force, US Navy — ay minamanmanan niya,” wika ni Lorenzana.

Ayon naman sa kalihim, naghain na ang Pilipinas ng protesta laban sa China dahil sa naturang pangyayari.

“So we protested, hindi puwede ‘yon na manmanan tayo diyan within our territorial waters,” ani Lorenzana.

Batay sa ulat ng Department of Foreign Affairs (DFA), pumasok sa teritoryo ng bansa ang barko ng China na PLAN 792 nang walang permiso mula Enero 29 hanggang Pebrero 1.

Nang kuwestyunin, sinabi ng mga Chinese na ang pagpasok sa Pilipinas ay parte ng innocent passage.

Ngunit sa panig ni Lorenzana, sinabi nito na ang innocent passage ay may ruta na mula Balabac Strait na lalabas sa Palawan. Sa kabilang dako, ibang ruta ang tinahak ng barko ng China.

“Medyo sensitive ‘yan na area because itong dinaanan nong barko ng China ay hindi na ito international waters,” dagdag pa ng kalihim. “It is an internal water, it is the water between Palawan at saka ‘yong Mindanao.” (Joven Delantar/Kiko Cueto)