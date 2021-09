China panalo sa tapyas-buwis ng imported rice

Nakinabang ang China sa pagbaba ng taripa ng bigas sa bansa.

Ayon sa datos ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG), P23 per kilo na lamang ang landed cost ng imported rice galing China at katapat na nito ang presyo ng bigas mula sa Myanmar.

Binaba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang taripa sa bigas para sa mga bansang wala sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa bisa ng Executive Order No. 135 para aniya pakinabangan ng mga nag-aangkat ng bigas mula sa Pakistan at India. Ngunit ganansiya rin ito para sa mga nag-aangkat ng bigas mula sa China na hindi rin bahagi ng ASEAN.

Sa kuwenta ng SINAG, P23 per kilo lamang ang halaga ng imported rice mula China at Myanmar dahil P1,150 lamang ang landed cost ng mga ito.

Ayon sa SINAG, tumaas ang presyo ng regular milled rice sa P38 hanggang P42 per kilo ngayon samantalang nasa P27 hanggang P30 per kilo lamang ito five years ago.

“Walang nakinabang sa rice imports kundi ang importers at mga kasabwat na kumita sa tongpats,” sabi ni SINAG chair Rosendo So.

Sinisisi ng SINAG ang Department of Agriculture sa pagbaha ng mga imported rice na siyang dahilan kaya bumabagsak ang presyo ng palay na kinalulugi naman ng mga magsasaka.

Sabi ng SINAG, nasa P10 hanggang P13 per kilo na lamang ang presyo ng palay at mas mababa na ito sa cost of production na P15 per kilo.

Ang masama pa, ayon kay So, sinulong ng Department of Agriculture ang pagbaba ng taripa sa bigas na hindi naman pinakinabangan ng mga consumer at nagpapababa pa ng koleksyon ng pamahalaan na kaliwa’t kanan na ang pangungutang. (Eileen Mencias)