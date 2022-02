China namudmod ng military equipment sa ‘Pinas

Dumating nitong Miyerkoles sa Pilipinas ang mga donasyong military equipment ng China na nagkakahalaga ng P1 bilyon.

Ang mga kagamitan, na donasyon ng Ministry of National Defense ng China, ay gagamitin sa patuloy na rehabilitasyon ng Marawi City at sa pagtugon sa pangangailangan tuwing may sakuna.

“This military grant from China speaks volumes on how our two nations can be civil, diplomatic, and friends despite some issues on territorial claims,” wika ni Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Ang mga binigay na kagamitan ay binubuo ng mga drone system, detector, water purification vehicle, ambulansya, firetruck, X-ray machine, explosive ordnance disposal robot, bomb disposal suits, transport vehicle, backhoe, dump truck, forklift at earthmover.

Dumating noong Enero 16 ang unang batch. May paparating pa umanong mga kagamitan na nagkakahalagang P435 milyon. (MJD)