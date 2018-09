China motabang sa nasangad nga barko sa PH Navy sa Spratly

Nagpadala ug pipila ka coast guard vessel ang China aron daling mahaw-as ang warship sa Philippine Navy nga nasangad sa Hasa-Hasa Shoal sa giawayang Spratly Islands, base sa report sa Biyernes sa gabii.

Niadtong Miyerkoles pa nahitabo ang insidente sa BRP Gregorio del Pilar, nga giingong nagpatrolya sa dapit nga mopaingon Ulugan Bay sa Palawan dihang nahitabi ang insidente.

Matud sa foreign ministry spokesperson nga si Hua Chunying, nga anaa na sa dapit nahutaboan ang mga coast guard vessel sa China ug pilila ka barko nga pang-search and rescue sa palibot sa South China Sea.

“We are discussing with the Philippine side how we can provide assistance,” matud ni Hua.

Bisan kun padayung wala magkasabot ang duha ka nasud sa panagsungi sa teritoryo sa Spratly Island.

Miumol usab ang Armed Forces of the Philippines sa usa ka grupo aron mohimog pakususi sa panghutabo. ()