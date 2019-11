China misaad ug P22M nga donasyon sa Mindanao

Migahin og moabut sa P22 milyong tabang pinansiyal ang China alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao.

Tumong niini nga katabangan ang gihimong disaster relief efforts sa kagamhanan sa Pilipinas ug makabalik sa normal nga panginabuhi ang mga naapektuhang molopyo..

Nagtuo usab ang China nga sa strong leadership ni Presidente Rodrigo Duterte ug sa kagamhanan, mabuntog sa nasud ang trahedya.

“China believes that, under the strong leadership of President Rodrigo Roa Duterte and the government of the Philippines, the Philippine people will overcome the disaster and rebuild their homeland as soon as possible,” matud sa statement sa Chinese Embassy sa Manila.

Nasayran nga tulo ka kusog nga linog ang miigo sa lungsud sa Tulunan, Cotabato sa miaging bulan (Oktubre)..

Una ang magnitude 6.3 niadtong Oct. 16, magnitude 6.6 niadtong Oct. 29, ug magnitude 6.5 niadtong Oct. 31. (jess campos)