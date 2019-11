China main source ng droga – Robredo

INATASAN ni Inter-Agency Committee in Anti-Illegal Drugs (ICAD) Co Chair at Vice President Leni Robredo ang Department of Interior and Local Government (DILG) at Philippine National Police (PNP) na kumalap ng mas maraming ebidensya laban sa China matapos nitong aminin na base sa kanyang nakuhang impormasyon, ang iligal na drogang pumapasok sa bansa ay galing ng China.

“Gusto kong kumalap ng mas maraming datos, pero iyong pinaka-report sa atin ngayon, karamihan ng mga pumapasok na supply ng iligal na droga sa bansa, galing China. ‘Yung mga nahuhu­ling nag-o-operate, napakarami ring Chinese nationals or Filipino-Chinese. That is something that we should look into,” pahayag ni Robredo matapos ang isinagawa nitong closed door meeting sa mga opisyal ng DILG, PNP at iba pang cluster member ng ICAD.

Nais din ni Robredo na tapusin ng ICAD ang accurate baseline data sa totoong estado ng illegal drugs sa bansa bago matapos ang 2019, aniya, dapat na paspasan ang trabaho at huwag nang magturuan at magsisihan dahil walang masyadong oras at napaikli ng dalawa at kalahating taon kaya dapat na maghabol ang ICAD kung nais na magtagumpay ang laban sa illegal drug trade.

“Ang ramdam ko naman na energized naman ang lahat na agencies not just to coope­rate but to really work hard for the attainment of common objectives”paliwanag ni Robredo kung saan kasama sa pinatatapos nitong baseline data ay ang eksaktong datos kung ilan na ang naaresto at napapatay na drug users simula 2016, ilan ang sumuko at narehabilitate.

Aniya, may datos naman na hawak ang DILG, PNP, PDEA at LGUs kaya hindi masyadong magiging mahirap ang pagkuha ng impormasyon.

Tututukan din ni Robredo ang money laundering, gambling at casino, aniya, naglipana na ang mga POGO na siyang nagiging instrumento ng money laundering.

Sa lawak umano ng problema sa illegal drugs ay hindi lamang ang Estados Unidos at United Nations ang dapat na kausapin at hingan ng tulong kundi maging ibang mga bansa.

“We should be needing a lot of help sa ibang mga bansa, karamihan dito transnational, hindi siya nangyayari lang sa Pilipinas kaya ‘yung pagsugpo talaga beyond our borders. Ang aking talagang intent, hindi lang ang US at UN ang kausapin,” paliwanag pa nito. (Tina Mendoza)