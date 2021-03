China inulan ng buhangin

Hinagupit ng sandstorm o umulan ng mga buhangin sa northern China kung saan ay apektado rin sa Beijing.

Pinakamatinding sandstorm umano ito na naranasan sa China sa nakalipas na dekada matapos matabunan ng dilaw na buhangin at mga alikabok ang 12 probinsya sa nasabing rehiyon.

Base sa National Meteorological Center ng China nitong Lunes, malawak ang apektado ng sandstorm na mula Xinjiang at Gansu sa northwest hanggang sa northern region ng Inner Mongolia at Hebei.

Nag-isyu rin ang nasabing ahensya ng “yellow sandstorm warning” Lunes ng umaga at pinayuhan ang mga residente sa mga apektadong rehiyon na isara ang pintuan at bintana ng kanilang mga tahanan at magsuot ng face mask bilang proteksyon.