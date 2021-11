China, India, US nanguna kontra COVID

Umaabot na sa pitong bilyong katao ang naturukan na gamot laban sa coronavirus na kung saan nasa tatlong bansa pa lamang ay halos nakalahati na ang bilang ng may pinakamataas na nabakunahan na.

Base sa government data and media statistics, halos nakalahati ng China, India at United States ang bilang na may pinakamaraming nabakunahan dahil nasa 2.3 billion katao ang bakunado na sa China, nasa 1.1 billion sa India habang 400 million sa US sa loob ng seven billion coronavirus vaccine doses na ginawa.

Samantala, bumaba naman ang vaccination rate worldwide na kung saan ang dating nakokonsumong billion shots sa loob ng 29-araw ay umaabot na ngayon sa 37-days. Ito ay dahil na rin sa marami na ring nabakunahan worldwide.

Nasa 90% ng residente ng United Arab Emirates at Malta ang nabakunahan na, nasa 80% ng populasyon ng Portugal, Cuba, Chile, Iceland, Cambodia, Qatar, Spain, Singapore, Brunei, at South Korea ang nakakuha na ng kanilang first at second doses ng coronavirus vaccine.

Ayon naman sa anti-coronavirus crisis center, mahigit 50.9 million full cycles ng coronavirus vaccination ang nailabas na sa Russia.

Mahigit 10 coronavirus shots ang nailabas na sa publiko para maipamahagi sa iba’t ibang bansa ang mga vaccines ng Russia na Sputnik V, Sputnik Light, EpiVacCorona at CoviVac, maging ang Pfizer at BioNTech, AstraZeneca and the University of Oxford, Sinovac at Sinopharm ng China, Covaxin ng India at ang US-based Moderna at Johnson & Johnson. (Vick Aquino)