China hindi aatrasan sa West PH Sea

Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi paaalisin ang dalawang barko ng gobyerno na nagpapatrolya sa West Philippine Sea.

Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang `Talk to the People’ na inere nitong Biyernes kung saan pinag-usapan ang isyu sa mga pinag-aagawang teritoryo sa naturang bahagi ng karagatan.

Binanggit ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa Pangulo na may namataang mga Chinese vessel na umiikot sa Kalayaan Island at Mischief Reef.

Dito na sinabi ni Pangulong Duterte na hindi niya aatrasan ang China kahit pa buhay niya ang maging kapalit at malaki ang utang na loob ng Pilipinas dahil sa mga donasyong bakuna.

“Hindi talaga ako aatras. Patayin mo man ako kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtatapos ang ating pagkakaibigan. I am not ready to withdraw. I do not want a quarrel, I do not want trouble. I respect your position and you respect mine, but we will not go to war,” sabi ng Pangulo.

Hindi aniya masamang aminin na mahina ang puwersa ng gobyerno at hindi kayang tapatan ang malalakas na armas ng China kaya huwag naman giyerahin ang bansa.

“It’s not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama magprangka ka ito lang talaga kakayahan ko, so huwag mo naman akong giyerahin,” dagdag ng Pangulo.

Umaasa si Pangulong Duterte na na maiintindihan siya ng China dahil kung hindi ay magkakaroon talaga aniya ng problema.(Aileen Taliping/Raymark Patriarca)