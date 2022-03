China ginagaya Russia diskarte sa ‘Pinas, Taiwan

Inakusahan ng isang makabansang grupo ang China na ginagaya ang Russia sa panghihimasok nito sa Pilipinas at Taiwan.

Sinakop ng Russia ang Ukraine noong Pebrero na nagdulot ng pagkamatay ng libu-libong tao at pagkasira ng mga gusali at importanteng pasilidad.

“Ang China at Russia ay matalik na magkakampi. Ginagamit ng China ang ginawa ng Russia upang manghimasok sa Pilipinas at lantarang pananakot sa Taiwan,” ayon kay Amber Quiban, ang co-convenor ng grupong Atin Ang Pinas.

Dagdag niya, “kung ang Russia ay naglalagay ng kanila mga tao sa Ukraine upang simulan ang kaguluhan at pagtawag sa pagtiwalag, ang China naman ay nagtatayo ng mga isla sa West Philippine Sea upang tangkaing gawing ‘lehitimo’ ang pag-angkin sa teritoryo na atin ng nakamit sa pamamagitan ng desisyon ng The Hague.”

“Ang ginagawa ng mga ‘superpower’ na ito ay naglalagay ng kanilang mga tao sa mga lugar at teritoryo na pinagtatalunan upang gatungan ang mga secessionist at gumawa ng pekeng karapatan,” ayon kay Quiban.

Ito ang sinabi ni Quiban matapos ipatawag ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang ambassador ng China sa Pilipinas ukol sa pagpunta ng isang barko ng People’s Liberation Army (PLA) Navy sa katubigan na sakop ng Pilipinas mula Enero 29 hanggang Pebrero 1.

Pinuri naman ng Stratbase ADR Institute for Strategic and International Studies (ADRi), isang international research organization na nag-aaral tungkol sa mga isyung pulitikal at pang-ekonomiya sa Pilipinas at Indo-Pacific region, ang ginawang aksyon ng DFA.

Ayon sa ADRi, tama ang ginawa ng DFA na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryo nito nang ipatawag ng ahensiya si Chinese Ambassador Huang Xilian upang magpaliwanag kung bakit namataan ang barko ng China sa may Cuyo Group of Islands sa Palawan at Apo Island sa Mindoro.

Maski na sinabihang umalis, ang barko ng China ay nanatili sa teritoryo ng Pilipinas na isang paglabag sa karapatan ng bansa. (Vick Aquino)