China-funded Kaliwa Dam ibabaon sa utang ang ‘Pinas

HINAMON ng Makabayan bloc sa Kamara ang administrasyong Duterte na patunayang hindi lugi ang mga Pilipino sa pinasok nitong kontrata sa China para sa pagtatayo ng Kaliwa Dam at Chico River Pump Irrigation na magmumula sa Quezon hanggang sa Tanay sa Rizal.

Nanindigan ang grupo na labag sa Konstitusyon ang loan agreement para sa naturang dam project na nagkakahalaga ng P12.20 bilyon.

Binanggit ni Bayan Muna Rep. Isa­gani Carlos Zarate ang ilang iligal na probisyon sa kontrata kabilang ang Article 5.7 na nagsasaad na “Philippines or any of its assets, unless prohibited by the laws and public policies, are not entitled to any right of immunity on the grounds of sove­reign or any legal process” at apat na iba pa.

Sa website ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) ay sinabi nitong ongoing na ang acquisition sa mga lupa na daraanan ng Tunnel Outlet Portal at nakikipag-­ugnayan na ito sa mga LGU ng Infanta, Real, General Nakar, Quezon Pro­vince, Tanay, Morong, Baras, Rizal Pro­vince at sa DENR subalit iginiit ni Zarate na dapat itong itigil ng gobyerno hanggang hindi naitatama ang mga ‘one­rous provision’ sa kontrata na malinaw na hindi ma­kabubuti sa mga Pilipino.