China dedma na sa ‘Pinas – Drilon

Ang maluwag na polisya ng gobyerno sa China ang dahilan kung bakit binabalewala ang inihaing diplomatic protest at panawagang lumayas sa teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon.

“Ang problema natin, hindi na tayo pinapansin dahil pinabayaan natin iyan noon. Iyan ay resulta ng appeasement and accommodation policy natin sa China. Kaya patuloy na hindi tayo papansinin dahilan sa policy na iyan,” sabi ni Drilon sa panayam sa radyo.

“What we see now are the fruits of the policy of appeasement and accommodation towards China,” sambit pa nito kung saan inihalimbawa nito ang pananatili ng 160 Chinese vessel sa WPS.

Binigyang-diin ni Drilon na kailangan ng suporta ng bansa sa ASEAN, para mapalakas ang posisyon ng Pilipinas sa WPS.

Sabi pa ni Drilon, hindi papabor sa Pilipinas ang “bilateral talks” sa China sa maritime dispute.

Samantala, sinabi pa ni Drilon na ang “verbal fishing agreement” na ayon sa ilang sektor ay posibleng dahilan kung bakit hindi umaalis ang mga Chinese vessel sa exclusive economic zone ng bansa ay ‘invalid”. (Dindo Matining)