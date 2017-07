China dapat umaksyon vs NoKor — U.S.

Nagbigay ng babala nitong Sabado si U.S. President Donald Trump na hindi niya papayagang walang gawin ang China sa North Korea matapos magsagawa ng intercontinental ballistic test (ICBM) ang huli at ipinagmalaki pa na kaya nitong umabot sa Estados Unidos.

Ipinagyabang ni North Korean leader Kim Jong-Un ang kakayahan ng kanilang bansa na umatake sa anumang target sa U.S. matapos ang ICBM test na ayon sa mga weapons expert ay pwedeng uma­bot sa New York.

“I am very disappoin­ted in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet they do NOTHING for us with North Korea, just talk,” ayon sa tweet ni Trump.

Makailang beses nang hiniling ni Trump sa China na rendahan nito ang katabing bansa na North Korea subalit iginiit naman ng Beijing na sa pamamagitan lamang ng pag-uusap ito magagawa.