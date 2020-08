China aprub sa mga Pinoy caregiver

Handang ikonsidera ng China ang pagbubukas ng trabaho sa mga Filipino English-speaking caregiver, ayon kay Ambassador Jose Santiago Sta. Romana.

Aniya, para maisagawa ito, isang bilateral labor agreement sa pagitan ng dalawang bansa ang dapat munang lagdaan. Dahil sa sitwasyon ng pandemya, hindi makapagpadala ng mga negotiating team ang dalawang bansa, kung kaya’t virtual o gamit ang internet ito gagawin, sabi ni Sta. Romana.

Sa forum ng OFW Town Hall noong Biyernes, sinabi ng envoy na mayroong lumalaking pangangailangan sa gitna ng middle-class Chinese para sa mga household service worker. Aniya, “Ang Chinese authorities, they’re willing only at this point ‘yung tinatawag nila na huwag mag-compete with the surplus Chinese labor.’ Kung English-speaking caregivers, they’re willing to consider it.”

Bago ang pandemya, sinabi ni Sta. Romana na maraming mga Pilipino ang inaakit na magtrabaho sa China nang walang legal na dokumento.

Mayroong mga sindikato na nagtatrabaho upang maipasok ang mga ito. Kaya’t ngayon, dahil sa Covid 2019, ang mga manggagawang Pilipino ay bumabagsak sa ganitong sitwasyon. Kaya’t sinisikap ng gobyerno na tulungan ang mga ito, sabi ni Sta. Romana. (Mina Aquino)