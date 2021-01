China, 30 pa naka-ban sa ‘Pinas

Lima pang bansa kabilang ang China sa mga inilagay sa travel restriction ng bansa kaugnay sa isyu ng COVID variant dahilan para sa lumobo sa 31 ng bansa.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa kanyang press briefing na nadagdag sa listahan ng mga bansang hindi pinapayagan ang kanilang mamamayan na makapasok sa Pilipinas.

Ang mga bansang nadagdag sa travel restriction ay China, Pakistan, Jamaica, Luxemburg at Oman.

Sinabi ni Roque na epektibo ang restriction January 13, 2021 hanggang January 15 subalit posibleng lumawig pa batay sa magiging desisyon ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

“People’s Republic of China, Pakistan, Jamaica, Luxemburg and Oman have now been included in the countries with travel restrictions,” ani Roque.

Ang mga Pilipinong magmumula sa nabanggit na bansa ay maaari pa ring makauwi sa Pilipinas subalit kinakailangang sumailalim sa absolute 14-day quarantine kahit ano pa man ang resulta ng kanilang RT-PCR test.

Nauna nang inilagay sa travel restrictions ang 26 na bansang nakitaan ng COVID variant para makasigurong hindi makapasok ito sa Pilipinas.(Aileen Taliping)