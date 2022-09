Chill out time

Marami ang nagtatanong kung nagpalit na daw ba ako ng career matapos ang anim na taon kong pagsisilbi bilang Press Secretary sa ilalim ng Duterte administration at pagiging journalist.

Nakikita kasi nila sa aking social media account, partikular sa Instagram ang mga ina-upload kong mga larawan at videos ng masasarap na pagkain at inakalang ako ay nagsasanay na bilang isang chef.

Maging ang aking mga kaibigan, kakilala at netizens ay nagtataka sa mga post ko kung saan nakikita nilang nagluluto ako sa kusina, nag-iihaw, nagmamasa ng tinapay, humihiwa ng lechon, nagluluto ng biryani rice kasama ang aking pamilya kaya inakalang ito na ngayon ang pinagtutuunan ko ng aking panahon matapos umalis sa gobyerno.

May mga nagbiro pa nga na ako na ang Anthony Bourdain ng Pilipinas dahil sa mga masasarap na pagkaing nakikita nila sa aking Instagram, at nakakataba ng puso ang mga comments na nababasa ko sa aking page.

Pero ang totoo po nito, hilig ko ang pagluluto at bahagi ito ng aking pagre-relax kasama ang aking pamilya.

Mas marami na po akong panahon ngayon kasama ang aking pamilya kumpara noong ako ay nagtatrabaho sa gobyerno kaya gusto kong gugulin ang aking panahon at magkaroon ng quality time sa aking asawa at dalawang anak.

Pero kahit noong panahong nasa gobyerno pa ako, kahit gaano ako ka-busy noon ay bumabawi naman ako sa akong pamilya at kakain kami sa iba’t ibang restaurants at subukan ang iba’t ibang putahe o kaya ay mag-eenroll kaming lahat sa cooking classes.

Para sa akin ay mahalaga ang quality time sa aking asawa at dalawang anak–sina Alexa at Vince kaya naman naging bonding time namin ang pagluluto at pagkain sa bahay. Ako na ang resident cook sa aking pamilya.

Ang pabirong sabi nga ng aking panganay na si Alexa, pinatataba ko sila sa mga niluluto kong pagkain simula noong ako na ang nasa kusina. Dati ay ang aking asawang si Alelee ang nagluluto ng aming pagkain subalit nung ipinasa na sa akin ang paghahanda at pagluluto ay tumataba na daw sila.

Ang obserbasyon naman ng aking anak na si Vince ay “chill-out” time ko para mag-relax kapag nasa kusina na ako at nagiging masaya na ang ginagawa ko dahil kasama ko na sila sa paghahanda sa mga niluluto kong putahe para sa amin.

Ngayong marami na akong panahon ay nagagawa ko at nailalabas ko na ang mga gusto kong gawin at ang kusina sa aming bahay ang isa sa mga paborito kong lugar para mag-relax at mailabas ang artistic side ko sa pagluluto.

Hindi naman po sa pagyayabang pero ang isang simpleng putahe ay nagagawa kong “unique” o kakaiba kapag umandar na ang pagka-Anthony Bourdain ko. Masarap mag-explore sa pagluluto at walang mali basta nasa tamang timpla at tamang paraan kung paano ito gawin.

Ang sabi nga ng aking panganay, nakikita na niya ang “artistic side” ko dahil sa mga ginagawa ko ngayon. Mahilig po ako sa pagkain, mga libro, coffee time kung saan madalas kong ka-bonding sa pagkakape si Alexa, at ito ang nakakapagpa-relax at nakakapagpasaya sa akin sa buhay.

Paborito ng aking pamilya ang baked lamb chops o kaya ay rack lamb, subalit para sa aking anak na si Vince, number one sa kanya ang iba’t ibang steaks na inihahain ko sa kanila.

Napakasarap sa pakiramdam kapag nag-eenjoy ang aking pamilya sa mga inihahain kong pagkain, at para sa akin, ito ang the best na fulfillment sa mga ginagawa ko, ang makita ko ang asawa’t mga anak na masaya at nasisiyahan.

Nagpapasalamat din ako sa suporta ng aking pamilya dahil kapag nag-enroll kami sa cooking classes at kahit alam kong nahihirapan sila ay ipinapakita nila ang kanilang suporta at kalaunan ay nag-enjoy na rin dahil sa bonding time namin.

Pero hindi lang naman po sa pagluluto nakatutok ang atensiyon ko. Siyempre nasa pamilya ko pa rin ang buong atensiyon ko dahil sila ang mundo ko, sila ang pinaka-mahalaga sa buhay ko.

Nakakataba ng puso ang sinabi ng aking mga anak tungkol akin sa isang panayam sa kanila. Hindi lamang po ang aking hilig sa pagluluto ang pinag-usapan kundi ang pagiging magulang namin ni Alelee sa kanila.

Ayon kay Alexa, hindi kami istriktong magulang, hinahayaan namin silang maging independent kaya naman mataas ang respeto niya sa amin at para rin kaming kaibigan sa kanya, hindi namin kinonkontrol ang bawat aspeto ng kanyang buhay.

Ganoon din po ang pahayag ng aking anak na si Vince, nakita niya kung paano namin siya sinuportahan sa kanyang hilig sa basketball at sa mga hangarin nito sa buhay.

May mahihiling pa ba ako sa mga panahong ito? Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang masayang pamilya namin at ang masayang pagluluto ko para sa kanila.

Para sa aking mga kaibigan, kakilala at netizens, patuloy lang po ninyong subaybayan ang aking mga videos at larawan ng aking mga niluluto sa Instagram, alam ko kahit sa maliit na paraan ay may mapululot kayo sa mga ginagawa ko ngayon. Sundin ninyo kung ano ang inyong “passion” o gustong gawin sa buhay at magiging totoo sa sarili dahil ang kaligayahan at kasiyahan ay hindi nasusukat sa yaman o pera. Maging totoo lang sa sarili at maging simple sa mga ginagawa.