Child warriors ililigtas

By Betchai Julian

Hangga’t maaari ay nais ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na mailigtas pa ang mga batang bihag ng Maute Group na ginagawa nilang fighters at ginagamit na frontline sa bakbakan sa Marawi City.

Ayon kay AFP spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla, ginagawa ng militar ang lahat para mailigtas pa nang buhay ang mga child warriors.

Sakali umanong makaharap ng mga sundalo ang mga batang mandirigma ay sisikapin nilang i-disable lamang ang mga ito at hindi patayin.

Gayunman, hindi pa matukoy ni Padilla ang bilang ng mga batang mandirigma na kasama ngayon ng Maute Group pero kabilang na ang mga ito sa mula 80 hanggang 100 natitirang mga miyembro ng grupo na kalaban ng tropa ng gobyerno sa Marawi.