Child warriors, hostages tatablahin sa bakbakan

Nagpahayag ng pagkaalarma ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa ulat na pinu­pwersa ng Maute Group ang mga bata at iba pang bihag para makipaglaban sa mga tropa ng gobyerno sa Marawi City.

“We continuously get disturbing narratives from escapees that children as well as hostages are being employed in the firefight,” ayon kay AFP spokesperson Brig. Gen. Restituto Padilla Jr. sa Mindanao Hour press briefing sa Malacañang kahapon.

Subalit tiniyak nito na ginagawa ng mga sundalo ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang casualties sa hanay ng mga kabataan.

Sakaling armado umano ang mga bata, susubukan silang disarmahan pero dedepensahan din ng mga sundalo ang kanilang sarili.

“But in the event that they are armed and they bear arms and are involved in the fighting, there’s nothing much that we can do. Similarly, with the hostages who are being forced,” sabi ni Padilla.