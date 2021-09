Chikiting, matatanda puwede lumabas kung mababa na alerto

Nilinaw ng Department of Health (DOH) na sa mga lugar na may mababang alert level lamang maaaring makalabas ng bahay para mag-ehersisyo ang mga bata at matatanda.

Pinaliwanag ito ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa Laging Handa press briefing kasunod ng inilabas na resolusyon ng Inter-Agency Task Force na pinapayagan nang mag-ehersisyo sa labas ng bahay ang mga tao.

Ayon kay Vergeire, makakalabas lamang ang mga bata at may mga edad kapag mababa ang alert level sa kanilang lugar, partikular sa Metro Manila kung saan ipinapatupad ang pilot implementation ng alert level system bilang pag-iingat laban sa COVID-19.

“Maaari lamang gawin iyan doon sa lower alert levels katulad ng alert level 3, 2 at 1. But definitely sa mga high risk areas hindi pa puwedeng payagan ang paglabas ng kabataan at mga senior citizen,” ani Vergeire.

Mananatili aniyang homeliner ang mga batang edad 18 pababa at senior citizen na edad 65 pataas sa mga lugar na mataas ang COVID-19 contamination o nasa alert level 4.

“Kung nandoon ka sa isang high risk na alert level katulad ng alert level 4, kasama sa sectoral restriction ang age so hindi natin palabasin ang mga bata na 18 years and below o mga matatanda na 65 years old and above,” dagdag ni Vergeire.

Maraming mga senior citizen at mga bata ang umaasam na sana ay payagan na silang makalabas dahil sa mahigit isang taong pananatili sa kani-kanilang mga bahay subalit mahigpit ang gobyerno dahil sa patuloy na pananalasa ng COVID-19 sa bansa at sa buong mundo. (Aileen Taliping)