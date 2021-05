Chikiting hinarana mga zebra

Petmalu ang isang 11-anyos na batang babae dahil sa loob ng Khao Kheow Open Zoo sa southeast ng Bangkok, Thailand siya nag-recital bilang pampa-relax na rin sa mga hayop na madalang nang makakita ng bisita sanhi ng COVID-19 pandemic.

Siya si Seenlada Supat na nakasuot ng ang alligator costume habang nagpapatugtog ng kanyang piano organ at naaaliw naman sa pakikinig ang mga lemur, meerkat, hippo at mga zebra.

“I’m playing music to soothe the animals to help them feel relaxed and give them company so they are not too lonely,” ayon sa bidang bata.

Natuwa naman ang Zoo director na si Tawin Rattanawongsawat dahil sa mainam na pampa-relax ang ginagawa ni Supat para sa mga hayop sa zoo at nage-enjoy ang mga hayop.

Nabatid na voluntary ang kanyang pagtugtog sa zoo at ginagawa niya ito linggo-linggo bilang practice na rin niya at mawala ang stage fright kapag nasa live audience na siya sa araw ng kanyang performance. (Vick Aquino)