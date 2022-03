Chika ng mga marites: Toni walang panama kina Angel, Angelica, Bea

Nakakaloka lang na ang simple, masayang ‘reunion’ nina Angel Locsin, Angelica Panganiban, Anne Curtis, Bea Alonzo, Dimples Romana, ay nagawang intrigahin ng iba, at iugnay kay Toni Gonzaga!

Kaloka, di ba? Na nakahanap ng ‘away’ ang mga ‘marites’ at ginawan ng kuwento ang mga naglabasang photo ng limang magkakaibigan, na may hawak na cellphone na tinititigan nilang lahat, at naging ugat ng kanilang matatamis na tawanan.

Hirit kasi ng mga ‘marites’ baka si Toni, o ang performance nito sa isang campaign, na kumakanta ng ‘Roar’ ang pinagtatawanan ng limang magaganda, mahuhusay na aktres?

At hirit pa ng marami, na dahil daw sa friendship na `yon nina Angel, Angelica, Anne, Bea, Dimples, lalo raw lumabas ang isyu na tila wala raw kaibigan si Toni sa showbiz? Na silang dalawa lang ng sister niyang si Alex Gonzaga ang tunay na magkaibigan.

Well, alam naman natin na sina Mariel Rodriguez, Bianca Gonzales ang tinuturing na kaibigan ni Toni. At sa tingin ko, hindi naman sila nag-iwanan sa ere, pero hindi nga lang sila nagsasama sa ngayon, lalo na at magkaiba nga sila ng sinusuportahan.

At ang alam ko, si Melai Cantiveros ay malapit din kay Toni, at hanggang ngayon ay okey pa rin naman sila.

Anyway, again, sabi nga ni Toni, dedma, hindi siya apektado sa mga chika ng ibang tao. Unaffected Queen, Unbothered Queen nga raw si Toni, at wala siyang pakaialam kung i-cancel man siya nang paulit-ulit ng mga kalaban niya. Dahil sabi nga niya, noon pa naman, kina-cancel na siya ng mga taong ayaw sa kanya.

Kaloka talaga ang politika! Mas lalong tumataba ang utak ng mga marites.

‘Magdyowa na sila’ Donny, Belle lambingan buking sa TikTok

Kayo na ang bahalang humusga!

‘Yan na lang ang mensahe ng mga fan sa mga naglabasang video nina Donny Pangilinan, Belle Mariano sa TikTok.

Kasi naman, magdyowa levels talaga ang datingan nilang dalawa. Bukod sa halos magdikit na ang kanilang mga labi, ilong, mga mata, habang nag-uusap lang, ha!

At lalo pang naloka ang mga fan nang makitang magka-holding hands din sila, na ang kamay ni Belle ay kinakapitan nang husto ni Donny.

May eksena pa si Donny na nilagay sa pagitan ng kanyang kili-kili o halukipkip ang kamay ni Belle. At itong si Belle naman, panay rin ang sandig ng mukha sa dibdib ni Donny.

“Ganiyan sila off camera. Kayo na talaga ang bahalang humusga!” giit pa ng mga fan.

“Magdyowa na ba sina Donny at Belle? Parang iba na ang mga kilos nila!” sabi pa ng ibang fan.

Anyway, mas OA lang ang mga fan na iba, dahil ginawa na nga nilang mag-asawa sina Belle at Donny, at may tatlong anak na raw. Pero siyempre, ilusyon nila `yon na gustong-gusto talaga nilang mangyari agad-agad in the future.