Chika ng feng shui expert: Perlas, alahas panlaban sa sakit ni Kris

Si Nay Lolit Solis na ang sumagot sa tanong ng ilang netizens tungkol kay Kris Aquino. May mga nagre-react daw kasi kung bakit may malubhang sakit na nga ito, pero naka-pearl necklace pa rin.

At kahit na nasa loob lang naman ng bahay, kuntodo naka-alahas pa rin at ‘yun nga, naka-pearl necklace pa.

Paliwanag ni Nay Lolit, naniniwala kasi si Kris sa feng shui, at may feng shui expert na nagsabi kay Kris na panlaban ‘yon sa sakit at mga negativity sa buhay.

“Marami nagri-react duon sa suot ni Kris Aquino na pearl necklace. Akala ng iba, bakit maysakit na, naka south pearls pa na gamit sa loob ng bahay. Hindi nila alam na may feng shui na nagsabi kay Kris Aquino na panlaban sa sakit at mga negativity sa buhay ang alahas na perlas.

“Dahil ang pearl lang daw ang jewelry na buhay o may life kaya ito lang ang pwedeng absorber ng ating katawan. At dahil naniniwala rito si Kris, palagi siyang may suot na isang pearl jewelry araw-araw, be it necklace, ring, pendant o bracelet. Si Kris talaga, believer ng mga feng shui at oriental medication kaya naman traditional ang kanyang mga paniniwala,” sabi ni Nay Lolit.

Prince, Althea magdyowa na

Walang direktang pag-amin at the same time, wala rin namang pagtanggi ang Kapuso star na si Prince Clemente.

Nag-direct message kasi kami sa kanya kung totoo ba ‘yung naririnig namin na in a relationship pala sila ng Primadonnas star na si Althea Ablan.

Tinawanan lang kami ni Prince at nag-reply ng “Hahahahaha.”

Kaya ang sumunod na message namin sa kanya, “Yun na!”