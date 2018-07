Chiefs ni Codiñera atat nang dumribol

Mga Laro Ngayon:

(Arellano U Gym, Legarda)

2 p.m.- AU vs EAC (jrs)

4 p.m.- AU vs EAC (srs)

Standings W L

LPU 2 0

San Beda 1 0

Mapua 1 0

Perpetual Help 1 1

San Sebastian 1 1

Letran 0 1

St. Benilde 0 1

Jose Rizal 0 1

EAC 0 1

Arellano U x x

DALAWANG beses naudlot ang laro ng Arellano University kaya naman naglalaway na ang Chiefs sa pagsikwat ng kanilang unang panalo sa 94th NCAA basketball tournament.

Makakalaban ng Chiefs ang Emilio Aguinaldo College ngayong alas-4 ng hapon sa Arellano U Gym sa Legarda, Manila.

Na-postponed ang unang laro ng Chiefs kontra defending champion San Beda University noong Hulyo 10 at Perpetual Help Altas nitong Martes dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan at pagbaha.

“The boys are excited and eager to play this season,” saad ni Arellano coach Jerry Codiñera.

Sasabak ang Chiefs na wala ang kanilang pambatong si Kent Sa­lado dahil sa matinding injury.

Ayon pa kay Codiñera, hindi sila makapag-ensayo dahil sa sama ng panahon.

“We couldn’t practice for several days because some of the players got stranded due to floo­ding and we also can’t use our court because of the moist caused by the rains”, hayag ni Codiñera. “So we really don’t kow what will happen tomorrow (today), we’ll just do what we can to win.”

Huhugot ng lakas si Codiñera kina Michael Canete, Rence Luis Alcoriza, Levi dela Cruz, Archie Concepcion at Elie Ongolo.