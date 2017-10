Pinaypayan pa ng Arellano University ang tsansang humabol sa Final Four ng 93rd NCAA basketball tournament.

Wala ang kamador na si Kent Salado sa fourth quarter, nagtulong ang ibang Chiefs na naiwan sa loob ng court para ipagpag ang San Sebastian Stags 85-79.

Wala pang dalawang minuto ang nauubos sa bukana ng fourth quarter nang mabugbog ang kanang tuhod at hindi na nakabalik sa laro.

Tumapos pa rin si Salado ng team-high 22 points at nagdagdag ng six assists, four rebounds at two steals.

Sa pagkawala ni Salado, pinangunahan nina Levi dela Cruz at Richard Abanes ang atake at depensa para ihatid ang Arellano sa pampitong panalo kontra siyam na talo at inakbayan ang biktima sa fifth spot. Nasa unahan lang nila ang Letran (8-8).

Sunod sa Chiefs ang Perpetual bukas at Mapua sa susunod na linggo. Mapua ang next assignment ng Stags sa Biyernes, Altas sa Oct. 19.