Chief of staff ni Legarda patay sa Australia car crash

Patay ang sinaligan ni Senadora Loren Legarda sa aksidente sa dalan niadtong Sabado sa Perth, Australia.

Sa Facebook post niadtong Lunes, gioahibalo sa senadora ang pagkamatay ni Yvonne Geston iyang chief of staff sulod sa 20 ka tuig.

It is with deep sadness that we inform you of the sudden demise of our Chief of Staff, Yvonne Geston, who passed away in a car accident in Perth, Australia last Saturday, 7 July 2018,” matud sa post ni Legarda.

Matud sa senadora, usa kamatuod nga higala si Geston ug usa ka kugihan nga tawo. ()