Chicken nugget, presyong P4.7 milyon

Isinusubasta ngayon sa halagang $99,997 (P4.7 milyon) ang isang chicken nugget ng McDonald’s sa US na kahugis ng isang ‘crewmate’ sa laro na Among Us.

Nagsimula raw ang mataas na presyo nito nang i-post ng isang user na Polizna sa eBay ang naturang nugget bilang isang “authentic Among Us shaped Chicken McNugget that originated from a BTS Combo meal.”

Nagkakahalaga pa lang ng 99 cents ang nugget nang i-post ito, subalit bigla na lamang may nag-bid dito sa halagang $14,869 (P709,123), at mula rito ay nagpatuloy na ang pagtaas ng presyo nito.

Umabot sa 184 ang bid para sa nugget hanggang sa umabot sa nabangggit na halaga. (MJD)