Chicaron vendor nairaos kolehiyo

Umani ng samu’t saring papuri at paghanga mula sa mga netizen ang chicharon vendor na si Jesus Fuentes na sa kabila ng malaking hamon sa buhay ay nagawa niyang makapagtapos ng kursong Bachelor of Elementary Education (BEEd) sa Talisay City College sa Cebu.

Umabot sa 70,000 ang nag-like at mahigit sa 28,000 naman ang nagbahagi o nag-share sa kwento ni Fuentes, 41-anyos at taga bayan ng Labangon, kahit pa pinagsasabay niya ang pagtitinda sa pag-aaral ay sinikap pa rin niyang makamit ang kaniyang pangarap na makatapos sa kolehiyo.

Sa kanyang Facebook post, lubos ang naging pasasalamat ni Fuentes sa lahat ng tumulong at nagbigay ng inspirasyon gaya ng mga anak, pamilya, kamag-anak, kaibigan, mga propesor, kaklase, maging ang mga suki niya sa pagbebenta ng chicharon para makamit niya ang pangarap na maging isang guro.

“I would like to extend my deepest gratitude to our god for always there for me everytime when I needed him in all my ups and downs. Next, to my family thank you so much for supporting me. Kahit na tayo ay nasa mahirap na sitwasyon andiyan parin kayo para suportahan ako at ako rin mismo ay nagsikap upang makapagtapos para sa ating pamilya. Kayo yung rason kung bakit ako gumigising ng maaga para magtinda and yet you are my inspiration,” post ni Fuentes.

Kwento ni Fuentes, nagtitiyaga siyang puntahan sa bahay-bahay ang kanyang mga suki kahit pa umuulan o mainit ang panahon para lamang matustusan niya ang kanyang pag-aaral, maging ang pangangailangan ng kanyang pamilya—bagay na lalong nagpabilig sa mga netizen. (Dolly B. Cabreza)