Chester hari sa Maharlika

PINISAK ni Chester Neil Reyes si Ellan Asuela sa 11th at final round upang makopo ang titulo sa 2nd Maharlika Chess Tour 2022 Online Blitz Tournament na nilaro sa Lichess platform nitong Linggo ng gabi.

Nakapagtala si Reyes ng 10 points kapareho ni Vince Angelo Medina pero matapos ipatupad ang tiebreak ay itinanghal na kampeon ang una.

Nasilo ni Reyes ang P10,000 top purse, habang nagkasya si Medina sa P5,000.

” I just tried to play my best and now I am really happy,” sabi ni Reyes, isa sa top players ng Costbusters Philippines Corporation chess team.

Tinanggap naman nina FIDE Master Alekhine Nouri at NM Merben Roque ang P3,000 at P2,000 matapos mag-third at fourth, ayon sa pagkakasunod, na may tig-9.5 points.

Mga category winner sina AGM Irwin Aton (Top Executive), NM Marlon Bernardino, (Top Media), FM Sander Severino (Top PWD), Yssabelle Semillano (Top Lady), Nephira Marilag (Top Unrated), NM Gerardo Cabellon (Top Senior), NM Mark Jay Bacojo (Top Junior) at Keith Adriane Ilar (Top Kiddie). (Elech Dawa)