Chessmis TV nasa tuktok

NANATILI sa tuktok ang Chessmis TV matapos magtala ng panalo sina Adrian Yulo at Elizardo Rico Paslon sa Season 3 ng Philippine Chess League (PCL) na tinampukang Mayor Sara Duterte Chess Online tournament na nilaro sa Lichess platform, Biyernes ng gabi.

“We are happy to be still on top in our division. We just have to sustain our performance and prepare each game,” sabi ni Billy Joe Ereno, team owner ng Chessmis TV squad.

Nirehistro nina Yulo at Paslon ang 23 puntos upang pangunahan ang Chessmis TV Chess Team sa 1,407-point output angat sa Nueva Ecija Chess Knights (1,312), Rising Phoenix Chess Academy (1,220), White Knights Chess Club Team “A” (869), TFCC Chess Movers (532) at PFCC Warlords (508) sa Group B.

Pinisak ni Yulo si Christian Dwight Quejada sa Fianchetto Opening, habang giniba naman ni Palson si Marc Francis Balanay sa 41 moves ng Iregular Opening sa 11th game ng Fischer random chess na mas kilalang Chess960.

Kasama din sa nagrehistro ng panalo sa Chessmis TV sa Chess960 event sina Sherwin Tiu (22 points), Jimmy Dano (20 points), Bobby Salomon (19 points), Lexis Portacion (18 points) at Apollo Agapay (13 points) sa Pool B.

Bida naman sa Pool A, Team Battle si Junmark Baldesimo na may 24 markers na sinundan naman nina Jason Salubre (16 points), Julius Dan Augustine Ablin (14 points), Michael Tinga (14 points), Reynaldo Abaa (13 points), John Chua (8 points) at Anatoly Pascua (5 points).

Sa Youth Team Battle ay nag ambag si David Ancheta ng 29 points na sinundan naman nina Christian Mendoza na may 26 points at Julian Labaja na may 21 points. (Elech Dawa)