Chess, muay thai sa Usapang Sports

IPAKIKILALA ng Tabloids Organization in Philippine Sports (TOPS) Usapang Sports ang mga bagong pambato ng chess at muaythai ngayong alas10:30 ng umaga, Huwebes, sa Behrouz Restaurant sa No. 50 Scout Tobias corner Scout Fernandez sa Timog Avenue, Quezon City.

Magiging panauhin ng nasabing lingguhang forum si International Master Angelo Abundo Young kasama si National Master at chess organizer Marlon Bernardino.

Si Young na 8-time Illinois US Champion at naging bahagi ng Philippine Team na sumabak sa 2019 World Seniors Championship sa Romania ay magiging kinatawan ng bansa sa National 2022 Asian Senior sa Oktubre sa New Zealand.

Bukod sa chess ay makikibahagi ang mga opisyales ng National Muaythai Kick Boxing Council of the Philippines (NMKBCP) na sina Emmauel Sabrine, ang presidente at founder; si director Victor De la Riva at LABDOS director Ricarte Erese Jr.

Ang TOPS ay itinataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusement Board (GAB), Pagcor at ng Behrouz Restaurant. (Annie Abad)