Cherie super hirap sa tarayan kay Jo Berry

Aminado ang Primera Kontrabida na si Cherie Gil na hirap na hirap siya sa mga eksena nila ni Jo Berry sa ‘Onanay’ ng GMA 7.

Unang-una, masyado nga raw siyang matangkad, at medyo off nga naman na kapag kaeksena niya si Jo (na kulang nga sa height), palagi siyang nakatingin sa ibaba.

“Mahirap talaga. Well yes, it’s also because of the physical. I mean, kasi normally ang kinakalaban ko or katapat ko, parang ka-size ko rin. So ‘pag may mga eksena, magkaharap lang kami.

“With Jo, limited ang tapon ng mga eksena minsan, ng mga gestures kasi nakatingin ako sa baba.

“Pero, ang galing lang talaga ni Direk Gina (Alajar), na she’s taking care of us talaga para maging maayos ang mga angles. Makikita pa rin ang effect ng pagiging antagonista ko sa kanya.

“Since lagi akong nakatingin sa ibaba, nagwu-worry rin ako na baka double chin na ako. Ang dami-dami kong iniisip.

“Tapos may moment na nakakapit siya sa legs ko. Eh, hello isang sipa ko lang, tatapon siya. Nagamit nga ‘yung line na ‘yon sa scene namin,” kuwento ni Cherie Gil.

Sabi nga, doble ang kasamaan mo, dahil ang isang babaeng walang kalaban-laban na ang tinatarayan mo, pinatitikim ng kasuklam-suklam mong kawalanghiyaan.

“Yeah. ‘Yun ang kailangan sa show, eh,” sabi niya.

Pero, sobrang bilib din daw siya kay Jo na kahit baguhan, lumalaban sa aktingan.

“Mahusay siya. Direk Gina is taking care of her talaga. At magaling siya, because she knows na ‘yung mga technical. Like alam na niya ang mga dapat tingnan.”

Anyway, aminado si Cherie na kaya niya tinanggap ang kontrabida role sa Onanay ay dahil si Gina Alajar nga ang direktor, at makakatrabaho pa niya si Nora Aunor.

“Hindi ko pa alam ang role ko, nabasa ko pa lang kung sino ang makakasama ko, yes na agad ang sagot ko.

“Pero inaabangan ko rin ang kaba sa trabaho ko. Lalo na nga si Gina ang magdidirek sa akin na isang napakagaling na artista. I think first time ito na madidirek ako ng isa ring aktres, so may kaba talaga.”

Type mo rin bang magdirek?

“Iniisip ko pero napakahirap pala talaga. Hindi ko maisip ang ginagawa ni Gina ngayon, na from taping ng acting, then diretso sa directing. Iniisip ko rin ‘yan, pero minsan sumasakit na rin (ang mga balakang).

“I’m looking into that. Pero hindi soap, mahihirapan ako sa soap. Movies siguro, na ako rin ang susulat ng script,” say na lang ni Cherie.

Mukha ni Cherie sikat sa Netherland

Anyway, napag-usapan din namin ni Cherie ang paggamit ng picture niya, mukha niya sa isang restoran sa Netherland.

Napagkamalan nga kasi siyang si Maria Callas ng isang artist na kinuha na magpinta ng mukha ng Opera singer sa wall nila.

Hanggang ngayon ay tawang-tawa pa rin si Cherie kapag naiisip niya `yon.

“Siguro nga ‘yung kinuha nila na artist, nag-Google lang, hindi niya siguro kilala si Maria Callas, kaya ‘yung lumabas na picture ko na katapat doon, ‘yun ang ginamit niya.

“Sayang nga, hindi ko napuntahan. Ang layo, sa Amsterdam.”

“But I was thrilled. Ngayon mag-YouTube ka, may documentary about Maria Callas, ‘pag nag-click ka, ang ipapakita nilang poster at ‘yung akin na naman.”

Masyado ba kayong lookalike ni Maria Callas?

“No. Maybe because walang copyright ‘yung sa akin.”

Sana naningil ka.

“Oo nga, ‘di ba?” natatawang sey na lang ni Cherie.

Wala na kaming impormasyon kung natanggal na ang portrait na ‘yon ng mukha ni Cherie sa naturang restoran, o hinayaan na lang nila na dahil sa ganda nga nito, sa­yang naman kung tatanggalin nila.