Cherie Gil ibinugaw si Gabbi Garcia

Ngayong Sabado (April 17), kakaibang pagganap ang masasaksihan mula kina Cherie Gil at Gabbi Garcia sa nakakaantig na episode ng real-life drama anthology na ‘Magpakailanman’.

Dahil sa kahirapan at kagustuhang itaguyod ang pamilya, kakapit sa patalim si Magda (Cherie) at ibubugaw ang kanyang dalagitang anak na si Pia (Gabbi) sa iba’t ibang lalaki.

Susuwertehin sila sa pagdating ni Ramon (Leo Martinez), isang mayamang lalaki na mamahalin si Pia at sasagutin pa ang pag-aaral ng dalaga at mga kapatid niya. Sa kasamaang palad ay magbubunga ang relasyon nina Pia at Ramon at hihikayatin ng lalaki na ipalaglag ang bata dahil may sarili na siyang pamilya.

Tutulad nga ba si Pia sa kanyang ina na kinayang ipahamak ang sariling anak?

Kasama rin sa episode sina Phytos Ramirez, Gilleth Sandico, Kenneth Paul Cruz, Lindsay De Vera, Sean Rose, Citadel Mariano, at Mimi Juareza.

Huwag palalampasin ang natatanging pagganap nina Cherie at Gabbi sa episode na pinamagatang “Ina Ko, Bugaw Ko” ngayong Sabado, April 17, 8pm sa #MPK. (Dondon Sermino)