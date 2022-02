‘Cheong San ikamamatay ko’ Francine bet ng bida sa ‘All Of Us Are Dead’

Ang daming nagka-crush kay @yooncy1 (Yoon Chanyoung), isa sa mga bida sa Netflix series na ‘All Of Us Are Dead’ (bilang si Cheong San).

Well, ang charming naman kasi ng mukha ni Yoon, na tipikal na Korean na pag nakita mo, titigan mo talaga dahil bukod sa chinito nga, makinis ang mukha, mapula ang mga labi, at feel na feel mo na mabangong-mabango.

At sa Instagram nga niya ay makikita mo na madalas mag-comment, mag-like ang mga Pinoy fan, at ibang artista sa Pilipinas tulad nina Ryza Mae Dizon, Ehra Madrigal, at iba pa.

Pero, ang nakakaloka, ay ang pag-wave (bilang reply raw) niya sa Instagram direct message ni Francine Diaz, ha!

Pinost nga ni Francine sa kanyang IG story ang pag-wave ni Yoon, again, bilang reply raw sa message niya, at nilagyan niya ng caption na, “Ikamamatay ko to!!!” na may kasamang tatlong emoji, na umiiyak, gulat, at pulang puso.

“Cheon san!!!! Saranghae!!! @yooncy1!” sabi pa ni Francine.

Siyempre, super inggit ang mga may crush kay Cheong san! Sabi nga nila, ‘All of US are Inggit!’ Hahahaha!

Ang dami nga raw nagpapapansin kay Yoon, pero si Francine ang nireplayan sa pamamagitan ng wave.

Heto nga ang mga comment pa ng ibang fan:

“Sabay-sabay tayong sumigaw ng ‘sana all.”

“All of us are jealous!”

“All of us naman anak ng Diyos, bakit ganun? Si Francine lang pinansin.”

“Korean beauty rin si Francine.”

“Iba talaga pag Mondragon (Kadenang Ginto), walang pila-pila.”

“Matuto kang pumila sa likod Francine!”

“Naku Francine, mas marami na ang susugod sa iyo ngayon.”

“Lahat ng papansin ginawa ko, pero dedma. Kainis ka Francine.”

Well…

Marimar ang peg: Andrea pasabog ang sex appeal

Well, hindi rin naman nagpakabog ang karibal ni Francine na si Andrea Brillantes, dahil nagpasabog din ito sa Chinese New Year, ha! Aba, nag-trending din siya dahil sa paandar niyang outfit na Tiger inspired, dahil ‘Year of the Water Tiger’ nga ang 2022.

Siyempre, nagkagulo na naman ang mga fan niya sa pagpuri sa kanya. Kuhang-kuha nga raw ng mahusay na photographer na si BJ Pascual ang ganda, kaseksihan, sex appeal ni Andrea.

Heto nga ang mga chika ng mga fan:

“She’s the queen. Goddess of her generation!”

“Ang perfect ng mukha niya, lalo na pag naka-smile.”

“Maganda na, sexy pa! Galing pang umarte.”

“Marimar ang peg niya. Hawig sila ni Thalia.”

“Batang Thalia siya. Bagay sa kanya ang Marimar, Rosalinda.”

“Walang kokontra, pero si Andrea talaga ang pinakamagandang teen star ngayon.”

Well…