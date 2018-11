Chelly mahilig sa tisoy

Ang 23 years old na si Chelly Syquia ang candidate no. 4 para sa Batch 4 ng Abante Babe Ganda Mo, Teh! Siya ay may taas na 5’4” at sukat na 35-26-37.

Si Chelly na ka-look-alike ni Kris Bernal ay mahilig sa sports gaya ng badminton at volleyball samantalang hobby naman niya ang magluto.

Ibinida niyang ang pinaka-sexy na bahagi ng katawan niya ay ang kanyang behind, wika niya: “Iyong butt ko po, kasi malaki. Opo, ito ang pinanggigigilan sa akin ng boyfriend ko eh, hahaha! Madalas talagang panggigilan ng boyfriend ko itong puwet ko, hahaha!”

Mahilig si Chelly sa mga guy na mestizo gaya ng celebrity crush niyang si Dingdong Dantes at ang pinapantasya niyang actor na si Jestoni Alarcon.

Ang nakakahiya niyang karanasan sa sex ay nang mauntog siya.

Para naman bumoto, gupitin ang article na ito kay Chelly Syquia, candidate #4 ng Abante Babe Batch 4 (70% ang katumbas) at lakipan ng logo ng Abante na may petsa, lagyan ng pangalan ng nagpadala, address at telepono.

May sorpresang premyong nakalaan sa mabubunot na Abante reader buwan-buwan at may tsansa na makapanood sa grand coronation. Ipadala ito sa Abante sa 3rd floor Karrivin Plaza Building, 2316 Chino Roces Avenue Extension, Makati City. Puwede ring sumadya sa opisina at ihulog sa drop box.

Mahigpit na ipinagbabawal na lumahok ang mga empleyado at kamag-anak ng PRAGE Management Services hanggang sa second degree of consanguinity.

Puwede ring mag-like online sa kanyang photo para sa karagdagang puntos (30%). Bisitahin ang Abante News Online Facebook page, AbanteTNT sa Instagram at sa website na www.abante.com.ph.

Creative Director: Roldan Castro; Project Director: Leklek Tumalad; Stylist: Mikel Alip. Photographer: JR Noses; Makeup: Cut Encarnacion Group of Salon, Creative Team: Ehl Jhey Madrigal, Carla Craven, Jhosa Han.