Chef inspirasyon ng mga baker sa libreng tutorial

Pinusuan ng mga netizen ang isang chef na libreng nagbibigay ng online tutorial sa pagbe-bake ngayong pandemya.

Hanga ang iba pang mga baker kay chef Rudolf Manabat dahil sa tulong nito na hindi nanghihingi ng kabayaran. Sa panayam ng ABS-CBN sa kanya, sinabi ni Manabat na, “Why would I charge something that I could give out for free? And especially during this trying times, bakit pa kailangan mong maningil?”

Para kay Manabat, masaya na umano siya na natulungan ang ibang Pinoy na nagsimula ng kanilang negosyo dahil sa natutuhan mula sa kanya.

Dahil umano dito aniya, “People say, ‘You are our inspiration, you inspired us to do these things, to use baking, to start a business out of baking.’ I am challenged, I have to maintain the status na my own bakery business should do well.”