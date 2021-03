CHED ipipilit face-to-face class

Inirekomenda ng Commission on Higher Education (CHED) sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang limitadong face-to-face class hangga’t nasusunod ang mga health protocol laban sa COVID-19.

Sa isang virtual press conference nitong Biyernes, sinabi ni CHED Chairman Prospero de Vera na papayagan nila ang mas maraming paaralan sa kolehiyo na magsagawa ng face-to-face class pero prayoridad ang may kursong medical at allied health sciences.

Sa kasalukuyan umano ay nasa lima pang Higher Education Institution (HEI) ang “under evaluation” bago payagan sa limitadong face-to-face class.

Kabilang aniya sa “under evaluation” ang Far Eastern University, Perpetual Help, St. Luke’s Medical Center College of Medicine at dalawa pa.

Plano rin umano ng CHED na kausapin si Pangulong Rodrigo Duterte na payagan din ang limitadong face-to-face class sa mga estudyanteng nag-aaral ng engineering, industrial technology at maritime.(Issa Santiago)