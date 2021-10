CHED: Hindi sapilitan bakunado sa face-to-face class

Hindi kailangangan maging bakunado kontra COVID-19 ang mga kabilang sa limited face-to-face classes, ayon kay Commission on Higher Education (CHED) Chairperson Prospero De Vera III.

“I did not push for mandatory vaccinations. In fact, [for] the limited face-to-face [classes] in medicine and health allied sciences there is no mandatory vaccination required,” ani De Vera.

“I did not say there will be mandatory [vaccination]. It is the schools that were saying that it is best that they [get] vaccinated because…you cannot have social distancing in sports, that did not come from me,” ayon pa sa opisyal.

Inihayag ito ni De Vera matapos simulant ng CHED ang pagturok ng Moderna vaccine sa mga student-athlete noong Miyerkoles.

Ayon kay De Vera, lagi naman niyang sinasabi na ang sagot dito ay kumbinsihin ang mga estudyante at faculty para magpabakuna na.

Sa unang batch aniya ng mga degree program ay mababa lang ang infection rate dahil nakipag-ugnayan sila sa Department of Health (DOH).

Ilan sa mga pinayagang magsagawa ng face-to-face classes sa kolehiyo ang mga programang nakalinya sa medisina, allied health sciences, marine engineering at hotel and restaurant management. (Vienne Angeles)