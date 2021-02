CHED: Face-to-face sa mga medical course kasado na

Pinayagan na ng Commission on Higher Education (CHED) ang mga medical and health-related course na magkaroon ng face-to-face classes ngunit para sa mga lugar lamang na may mababang kaso ng coronavirus disease.

Ito ay matapos magpalabas ng guidelines ang CHED at Department of Health (DOH) para payagan ang mga medical and health-related course ng ilang mga kolehiyo at pamantasan na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) at modified general community quarantine (MGCQ) na magkaroon ng physical classes.

Kabilang dito ang mga kursong Medicine, Nursing, Medical Technology, Medical Laboratory Science, Physical Therapy, Midwifery at Public Health habang hindi naman papayagan ang mga interns na pumasok sa emergency room, out-patient department at COVID wards subalit puwede sa non-COVID units.

Nakasaad pa guidelines ng CHED at DOH na kailangang nasa flexible learning ang pagtuturo sa face-to-face classes na kung saan ang mga lugar ay kailangang naisailalim sa mahigpit na quarantine. (Vick Aquino)