CHED binoldyak sa balik-eskuwela

Sinita ni House Assistant Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang Commission on Higher Education (CHED) sa polisiya nito kung saan ang mga bakunado lamang na estudyante at guro ang maaaring lumahok sa face-to-face classes.

Sa tingin ni Castro ay lumalabag ang polisiya sa probisyon ng Konstitusyon kaugnay ng kalayaang mag-aral at mamili.

“It is discriminatory to only allow those fully vaccinated join face-to-face classes when there is also limited access o vaccines,” sabi ni Castro.

Punto ni Castro mismong ang Department of Health (DOH) Vaccine tracker ang nagpapakita na tanging 38.8 milyong Pilipino pa lamang ang fully vaccinated hanggang noong Disyembre 1.

“By imposing this policy, the CHED is limiting thousands, if not millions of students’ access to quality education,” wika pa ng kongresista.

Ang dapat aniyang gawin ng CHED ay tiyakin na makakasunod ang mga eskuwelahan sa minimum health standard kapag pumasok ang mga estudyante at hindi ang mga mag-aaral ang piliting magpabakuna. (Billy Begas)