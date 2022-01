CHED binira sa no bakuna, no iskolar

Kinuwestiyon ng Kabataan party-list ang ipinatutupad umanong ‘no vaccination, no scholarship’ sa isang eskuwelahan sa Caloocan City.

Sa isang pahayag, sinabi ng Kabataan na lumalawig na ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang galaw ng mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19 at umabot na sa sektor ng edukasyon.

Ayon sa grupo, nagpalabas ang St. Clare College sa Caloocan ng guidelines para sa Tertiary Education Subsidy (TES) grant na nanggaling umano sa Commission on Higher Education (CHED).

“The guidelines stated that only vaccinated grantees are allowed to process their government scholarship. They are required to present their vaccination cards upon making the transaction,” ayon sa Kabataan.

Sinabi ng grupo na taliwas ang guidelines sa COVID-19 Vaccination Program law (RA 11525) na nagsasabing hindi dapat maging requirement ang pagpapabakuna sa edukasyon.

“Gobyerno mismo ni Duterte ang nag-approve ng RA 11525 na nagsasabing hindi dapat maging harang ang bakuna sa edukasyon, trabaho at iba pang serbisyo. Pero binabalewala na naman niya ang batas at nagpataw ng mapaniil na ‘no vax, no this no that’ policies,” saad ng pahayag.

Kinuwestiyon din ng grupo ang guidelines ng paaralan para makansela ang scholarship ng isang estudyante at ibalik ang pera sa CHED.

“Some of these include ‘disrespect, creating trouble, disobeying established rules, […], destroying the good name and reputation of the school especially in social media, or any act that may disrupt the disbursement or disturb the peace in the campus’, among others. This contributes to anti-democratic policies that can lead to grave abuse of discretion inevitably threatening the student’s constitutional right to express,” dagdag pa ng Kabataan party-list.

Tinangkang hingan ng reaksiyon ang CHED kaugnay sa ulat pero wala pa itong tugon habang isinusulat ang balitang ito. (Billy Begas)