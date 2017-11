Chavez inako ang kasalanan ni Tugade

Sinakripisyo ni Undersecretary for Rails Cesar Chavez ang kanyang sarili matapos magbitiw sa puwesto kahapon at kasabay nito, inako ang responsibilidad sa palpak na serbisyo ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 na hanggang ngayon ay hindi kayang ayusin ng tanggapan ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade.

Inanunsiyo ni Chavez ang kanyang “irrevocable resignation” sa isang press conference sa Quezon City kahapon upang bigyan na rin aniya ng pagkakataon si Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Tugade na makahanap ng mas kuwalipikado para gampanan ang binakante niyang puwesto.

May petsang Nobyembre 23, 2017 ang resignation letter ni Chavez kung saan sinabi nito na ang mga nagdaang sitwasyon sa MRT-3 ang nagtulak sa kanya para magbitiw na sa puwesto at bilang “delicadeza” na rin.

“I’m tendering my irrevocable resignation. Hindi pwedeng lagi ta­yong naninisi sa nakaraan dahil sa responsibilidad na natin ito,” pahayag ni Chavez.

Humingi din ito ng pang-unawa kay ­Pangulong Duterte dahil sa kanyang pagbibitiw sa gitna ng kinakaharap na sitwasyon ng MRT-3 gayundin ang halos araw-araw na aberya ng nasabing mass transport system.

“May ilang tao na ang nagsasabing kailangan ko nang mag-resign dahil sa isyung kinakaharap ng MRT-3, ayoko nang dumami ang panawagan para ako ay magbitiw kaya pinili ko nang magbitiw ngayon,” ayon kay Chavez.

Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, naniniwala si Chavez na mahahanapan din ng maayos na solus­yon ang mga problemang kinakaharap ng MRT-3.

Patuloy pa rin umano siyang susuporta sa mga programa ng gobyerno lalo na sa sektor ng transportasyon.

“I am honored and privileged to have been given the trust and confidence for the subject position, and I hope that problems plaguing the MRT-3 system be resolved properly and with dispatch,” pagtatapos ni Chavez.

Wala pang pahayag ang DOTr kung sino ang ipapalit sa puwestong binakante ni Chavez.

Kaugnay nito, sinabi ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na asahan na ang mas marami pang aberya sa MRT-3 kasunod ng pagbibitiw ni Chavez.





“I expect more delays and problems to arise in the coming days as whoever the new officer in charge needs time to be acquainted and to know the problems,” ayon sa senador.

Posible aniyang back to zero na naman kung sino ang maitatalagang opisyal hindi tulad kay Chavez na alam na ang problema at kung ano ang kailangang gawin.

“The resignation of Usec. Chavez is a big loss considering that he had been upfront and straightforward with the problems that surround the department,” pahayag naman ni Senador Sherwin Gatchalian.

Hinangaan naman ni Senador Grace Poe, chairperson ng Senate committee on public services, ang delicadeza na ipinakita ni Chavez at sinabing panahon na upang pag-aralan muli ang mga aksyon at liderato ng DOTr sa kabuuan upang masolusyonan ang mga suliranin sa MRT-3. (Edwin Balasa/Riz Dominguez/Dang Samson-Garcia/Vick Aquino)