Charlie Dizon nangananib sa halimaw na si Dimples

Ang bongga naman ng MMFF 2020 Best Actress na si Charlie Dizon, dahil ngayong taon magkakaroon na rin siya ng teleserye sa ABS-CBN na pinamagatang “Viral.”

Ito ang isinapubliko kahapon sa madlang people sa paglalabas ng ABS-CBN ng poster ng serye kung saan kasama rin ni Charlie sina Dimples Romana at Jake Cuenca na alam naman nating lahat na halimaw din pagdating sa pag-arte.

ABS-CBN pa rin talaga ang nangunguna sa paglalabas ng bagong shows ngayon. Walang patid. Biruin mo, bukod pa sa “Viral,” marami na ring inaabangang serye ang Dos gaya ng bagong KathNiel teleserye, “Darna The TV Series,” “Huwag Kang Mangamba” ng The Gold Squad, at “Init Sa Magdamag” nina Gerald Anderson, JM De Guzman, at Yam Concepcion.

Kahit nga ang kakatapos lang na digi movie series ng KathNiel na “The House Arrest of Us,” patok na patok sa mga Pinoy dahil ito ang number one most watched ngayon sa Netflix.

Anyway, huli nating napanood si Dimples sa trending series na “Kadenang Ginto” at doon talaga siya nag-shine bilang kontrabida. Curious na nga ang maraming netizens kung ano ang magiging role niya sa “Viral.”

Ang RCD Narratives ang gagawa ng serye, at nasaksihan na natin ang kalibre ng mga teleseryeng ipinrodus nila gaya ng “The Killer Bride” at “A Soldier’s Heart.”

Sa ngayon, nag-aantay na ang netizens sa susunod na update sa seryeng ito dahil title pa lang ay parang kaabang-abang na. (Dondon Sermino)