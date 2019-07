Charles Rhodes pinalayas ng SMB

PINAG-IMPAKE na rin ng San Miguel Beer si Charles Rhodes, ipinalit ang dating NBA player na si Chris McCullough.

Disente rin ang pinapakita ni Rhodes sa pitong laro, pero hindi maiangat ang Beermen na nakakadalawang panalo pa lang at nasa 10th place ng PBA Commissioner’s Cup.

Kailangan nang gumising ng Beermen, ipanalo ang huling apat na laro sa eliminations para makahabol sa playoffs.

Noong June 26 ay ni­lampaso ng Magnolia ang SMB 118-82 sa rematch ng Philippine Cup finals na pinangiba­bawan ng Beer. Makalipas ang apat na araw, hiniya naman sila ng Columbian Dyip 134-132.

Naga-average ng 26 points at 13 rebounds si Rhodes, Best Import ng parehong torneo noong 2017 nang ihatid sa titulo ang Beermen.

“We give a lot of res­pect to Charles for his effort and sacrifices, but because of our 2-5 record, we feel that we should change our approach by trying something new,” ani SMB team manager Gee Abanilla sa PBA website.

Susubukan nila ang 24-anyos lang na si McCullough, nakalistang 6-foot-9.

Noong 2015 ay 29th pick overall ng Brooklyn si McCullough mula Syracuse, nakada­lawang taon sa Nets at naglaro din sa Washington Wizards bago dumayo ng China at Puerto Rico.

Huling apat na asignatura ng San Miguel ang NLEX (July 5), Phoenix (July 10), Rain or Shine (July 13) at Meralco (July 17). (Vladi Eduarte)