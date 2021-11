Charlene, Richard Bonnin nag-reunion

Sa mga nagtatanong, ano na ang nangyari, o nasaan na si Richard Bonnin?

Si Richard Bonnin na madalas kasama sa pelikula ni Sheryl Cruz noong araw.

Ilan sa mga nagawa niyang pelikula ay ang Markado, Curacha ang Babaeng Walang Pahinga, Matrikula, Campus Girls, Bihagin ang Dalagang Ito, Bloody Mary, at marami pang iba.

Anyway, kay Charlene Gonzales ko nga nakita muli si Richard, makalipas ang mahabang panahon. At si Aga Muhlach ang nag-post ng photo nina Charlene at Richard, ha!

“Pure joy for me to see my wife and her brother see each other again after a couple of years coz of this crazy pandemic. I’ll see you both soon! Have fun you two! Missing you both! @itsmecharleneg @offroadhound,” sabi ni Aga.

Sa Instagram account naman ni Richard ay makikita ang photo nila ni Charlene, at may caption na, “Nice to see my sister again.”

Sa mga fan na nami-miss na si Richard Bonnin, search niyo na sa Instagram ni Aga. (Dondon Sermino)