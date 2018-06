Chan kinilabutan, balahibo nagtayuan

IBA talaga ang ­dating na mapabilang sa pinakapopular na ballclub sa bansa.

Naranasan ni Jeff Chan kung paanong tumayo ang balahibo sa unang laro sa Ginebra noong Miyerkoles, dalawang araw matapos siyang i-trade mula Phoenix.

“Kanina pagpasok ko medyo namalahibo ako kasi ‘yung crowd nga, ‘yung pag-welcome sa akin. Pero at least nalampasan ko na ‘yun,” nakangiting pahayag ni Chan pagkatapos ng 134-107 win ng Gins kontra GlobalPort.

Naka-isang praktis lang sa team, hindi pa niya gamay ang galawan sa loob at nanga­ngapa pa sa sistema ni coach Tim Cone pero sasanayin ang sarili. Una siyang natuwa dahil tanggap siya ng fans.

“Masaya na welcome ako sa Barangay, excited na naman ulit ako for this Sunday’s game (kontra Alaska). Sana andu’n ulit sila,” dagdag ng veteran gunner.

Pati si Cone ay nakikita na ang resulta ng trade na pinalitan nila ng 2018 first round pick.

“His presence allowed us to play small ball,” anang coach. “He made a big impact early and kind of settled us and got us back into the game. Not his three-point shooting which everybody talks about, but just being a smart veteran, making smart passes and playing under control just kind of put everybody under control. I really like that value.”

Hindi nahirapang mag-adjust si Chan dahil naka-reunion niya sina LA Tenorio at Japeth Aguilar na dati niyang nakasama sa Gilas Pilipinas national team noong 2014.