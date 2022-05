Chan, Ginebra tuloy ang tagay

SA edad 39 at sa kanyang 14th season sa PBA, hindi pa puwedeng basta ipagtulak-tulakan si Jeff Chan.

Marami pa siyang pinapahirapang mga mas bata.

Kapag tinawag ni coach Tim Cone ang numer ng veteran gunner, agad rumeresponde. Malaking bagay ang kontribusyon ni Chan sa title defense ng Gins sa nakaraang Governors Cup.

Nang kalusin ang NLEX 112-93 sa Game 4 ng semis, pasabog si Chan ng 20 points mula 5 for 8 shooting sa 3s at bumalik ang Gins sa Finals.

Sa mainam na kontribusyon sa team, binigyan si Chan ng contract extension na isang taon pa. Nitong Biyernes, kinumpirma ng Bacolod native ang bagong deal.

“Jeff is a forgotten man,” pahayag noon ni Cone. “It’s funny. He was like the forgotten man, holding on just looking to play here and there. He just steps up when we need him.”

Umangat ang averages ng kamador na produkto ng FEU sa 5.8 points per game nang muling itumba ng Gins ang Meralco sa anim na laro sa Finals. (VE)